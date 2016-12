Taxisjåfør ble banket opp

– Jeg var så redd. Jeg er fortsatt veldig redd for at han skal oppsøke meg. Det forteller taxi-sjåføren i slutten av 30-årene til Vestnytt, som ikke våger å bli sitert med navn i avisen.

Jeg blinket med lysene, i håp om at noen ville stoppe for å hjelpe meg

Turen fra Bergen til Ekerhovd på Sotra natt til søndag ble en skremmende affære for taxisjåføren, som endte opp med et besøk på legevakten.

Ble aggressiv

– Han virket ruset og hang med hodet mellom beina. Jeg spurte om han var våken flere ganger underveis. Han kalte meg «jævla utlending», hevder mannen.

Da sjåføren spurte hvordan passasjeren ville betale for turen, svarte kunden ifølge sjåføren at bankkortet hans var utløpt på dato. Så skal kunden ha blitt aggressiv.

– Han begynte å riste i meg. Jeg var redd for å kjøre av veien og kjørte så sakte at jeg ble forbikjørt flere ganger. Jeg blinket med lysene, i håp om at noen ville stoppe for å hjelpe meg, sier han.

Jeg var virkelig redd for at han skulle slå meg ihjel og ville bare komme meg vekk derfra

På Ekerhovd skal kunden ha slått til taksameteret slik at skjermen gikk i svart. Mannen skal så ha røsket med seg mobilladeren på vei ut av bilen, og sjåførens telefon fulgte med og ble slengt i bakken utenfor. Da kunden snublet og falt, benyttet sjåføren muligheten til å få tak i telefonen sin og kjøre bort fra stedet.

– Jeg var virkelig redd for at han skulle slå meg ihjel og ville bare komme meg vekk derfra, sier han.

Sperret veien

Men i stedet for å kjøre tilbake i retning mot byen, kjørte han ved en feil videre mot Lie og måtte etterhvert snu. På stedet hvor han hadde forlatt kunden, sto det nå en BMW og sperret veien, forteller sjåføren. Han sier han da låste dørene på taxien.

– Kunden så meg og løp mot bilen sammen med en annen mann som hadde en jernstang. Han begynte å sparke mot bilen, bannet og skrek om mobiltelefonen sin. Da så jeg at kundens telefon lå igjen på setet. Jeg åpnet vinduet og ga ham mobilen, hevder han.

Men episoden endte ikke med det.

Jeg har mistet all selvtillit etter dette og gruer meg til å kjøre taxi igjen

– Han bokset til meg i ansiktet flere ganger, og jeg fikk et stort kutt i munnen. Til slutt klarte jeg å få lukket vinduet, sier han.

Vitner

Beboere i området hadde fått med seg opptrinnet og flere personer kom til stedet. De tilkalte politiet og hjalp sjåføren. Taxi-kunden og hans medsammensvorne stakk av,

– Men de ble senere sporet opp av politiet, opplyser politioverbetjent Per Algrøy ved lensmannskontoret på Straume.

– Jeg har mistet all selvtillit etter dette og gruer meg til å kjøre taxi igjen. Jeg håper han får sin straff, sier mannen.

Politiet kjørte sjåføren til legevakten og har opprettet straffesak.

– Patruljen snakket med partene og vitner på stedet, men det er ikke tatt noen formelle avhør ennå, sier etterforskningsleder Sven Erik Midthjell til Vestnytt.