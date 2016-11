Sund får Vinmonopol

Vinmonopolet vil etablerta ni nye utsal landet over i løpet av 2017. I Hordaland vert Skogsvåg einaste nye pol.

- Sund har hatt markert vekst i både handel og folketal dei siste åra, og framstår ut frå ei samla vurdering som den riktigaste kandidaten i dette fylket, skriv Vinmonopolet i ei pressemelding.

Bank ut, sprit inn

Vinmonopolet har utsal i sju ulike storleikar. Polet i Skogsvåg vil bli av den nest minste typen, med rundt 400 ulike typar drikke. Vinmonopolet i Sartor storsenter på Straume har 1250 merke, medan polutsalet på Bystasjonen i Bergen har 1850 merke.

- Det vil heilt klart vera interessant å få eit polutsal her

Det er førebels ikkje klart kor det blir pol i Sund. Men eitt lokale peikar seg naturleg ut. Nyleg la Sparebanken Vest ned filialen i Sund senter, og det lokalet står framleis tomt.

Ikkje til Øygarden

- Me har ikkje hatt noko kontakt med Vinmonopolet, men det vil heilt klart vera interessant å få eit polutsal her, seier Vidar Klepsvik (biletet) i Sund Senter AS.

Ved utgangen av 2017 vil Vinmonopolet ha 333 butikkar rundt om i landet. Med dette vil 91 prosent av befolkninga bu i kommuner med polutsal.

I dag har Straume i Fjell kommune det einaste Vinmonopolet vest for Sotrabrua. Det tek mindre enn tjue minutt å køyra frå Skogsvåg til Straume. Likevel får sundsokningane no eige polutsal.

Øygarden har jobba for å få pol på Rong, men der er planane omstridde. Og Øygarden kom altså ikkje med på Vinmonopolet sitt liste denne gongen.

Les også Kjensleladd motstand mot pol Ikkje uventa gjekk KrF mot Andreas Kallekleiv (H) sitt ønskje om å styrka søknaden om Vinmonopol ved Rong senter. Meir overraskande var det at Ap og Ann-Elin Dale skulle gå kraftig ut mot pol i eit kjensleladd innlegg.

Dei åtte andre utsala Vinmonopolet vil opna neste år, kjem desse stadane: