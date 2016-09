Stenger Sotrabrua grunna sprenging

Det melder politiet, som ber folk som skal ut på vegen ved dei tider planlegga køyringa og unngå kø.

- Sotrabrua vert stengt i eitt felt i retning vestover, altså frå Bergen mot Sotra. Det gjer me fordi me ikkje ønskjer at det skal bygga seg opp ein kø på brua i det vêret som er meldt, seier politioverbetjent Synnøve Malkenes.

Ho opplyser at politiet ut over denne planlagte stenginga ikkje har nokon ekstra beredskap i kveld, med tanke på å stenga Sotrabrua grunna uvêr. Klokka 16.30 melder operasjonssentralen i Vest politidistrikt at ein trailer lasta med isopor har problem i vinden.

- Der har vore eit par episodar i dag, då ein lastebil stansa for å sikra last og ein bilførar stansa for å plukka opp ein takboks. Men elles er ikkje dette meir enn me må rekna med av vêr når hausten har sett inn, seier Malkenes.

Sjølve sprengingsarbeidet skal gå føre seg nokre hundre meter vest for brua, ved vegarbeidsområdet i Arefjord. Her vert vegen stengt i båe retningar. Når brua er stengt berre i vestgåande retning, tyder det at til dømes dei som kjem frå Hjelteryggen og skal mot Bergen ikkje vert råka.

- Når det gjeld bilistar som kjem lengre vestfrå vil me oppmoda til at folk ikkje tek gamlevegen om Svingen. Gjer dei det, kan det fort verta så lang kø at det tek meir tid å løysa den opp enn å venta på at riksvegen opnar att, seier Malkenes.

Ho opplyser at salven vil gå ein gong mellom klokka 18.30 og 18.45 og at arbeidsfolka brukar eitt kvarter på å rydda vegen att etter sprenginga.