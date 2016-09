Sommeren fortsetter i morgen

Noen avsluttet dagen med en is, mens andre nøt en kald utepils i kveldssolen på Sotraplassen torsdag kveld. Sommeren fortsetter på fredag.

– Temperaturen holder seg høy på fredag og dagen ser ut til å begynne bra, værmessig. Men det vil nok skye til utpå ettermiddagen, sier meteorolog Arnstein Tjøstheim ved Vêrvarslinga på Vestlandet til Vestnytt.

Han lover 25 grader fredag også, og forventer relativt høy temperatur resten av helgen.

– Fullt så varmt blir det nok ikke på lørdag og søndag, temperaturen vil nok falle til under 20 grader, sier han.

Sammenlignet med juli og august, som var preget av den ene nedbørdsrekorden etter den andre, vil nok mange mene at værvarselet for helgen er svært lovende.

Oppholdsvær

Natt til lørdag blir det trolig regnbyger, men han tror på oppholdsvær både lørdag og søndag.

Sannsynligheten for nedbør øker i neste uke, men temperaturen vil nok holde seg over 15 grader

– Vi vil nok få en mer skyet værtype, mener han.

Værmeldingene for neste uke ser ikke like lovende ut, selv om vi trolig vil kunne nyte varmt vær en stund til.

Regn til uken

– Sannsynligheten for nedbør øker i neste uke, men temperaturen vil nok holde seg over 15 grader, tror Tjøstheim.

Selv om Sotrastriler liker å skryte over at det er flere soldager på denne siden av broen enn på bysiden, så finnes det ingen god offisiell statistikk på akkurat det.

– Men det kan nok stemme at skyene gjerne driver forbi og innover mot byen. Til gjengjeld er faren for tåke større, sier han.

Det ser imidlertid ikke ut til at det er noen fare for tåke over Sotra og Øygarden med det første, kan han forsikre oss om.