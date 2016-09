Snart kan du sjekke forholdene på Sotrabrua via telefonapp

– Det nye systemet på Sotrabrua gjør ting enklere for alle parter, mener senioringeniør John Børre Veum i Statens vegvesen.

Om få uker blir automatiske bommer og nye, digitale skilt satt i drift. Det fysiske arbeidet med å skifte ut de elektroniske tavlene som viser vindstyrke, startet i midten av april.

– Det gamle systemet er 15-16 år gammelt, og det var på høy tid at det ble skiftet ut. Tavlene var i drift frem til slutten av august. Vi la opp til at det skulle være kortest mulig nedetid på visning av vind, sier Veum, som er ansvarlig for prosjektet.

Klart til vintersesongen

Nye, moderne skilt er satt opp både i Drotningsvik og i Knarrevik. Værstasjonen ute på broen er også byttet ut med nytt moderne måleutstyr. Ifølge Veum vil det bli testing de kommende ukene.

– Vi skal sjekke at alt fungerer som det skal i praksis og håper å sette det hele i drift i midten av oktober, sier han.

Når det blåser kraftig, har prosedyrene for Sotrabrua tidligere vært at Veitrafikksentralen varslet politiet når vindstyrken kom opp på et faretruende nivå. Ved 25 meter per sekund (storm) dirigerte politiet trafikken. Når vinden kom opp i 30 meter per sekund (sterk storm) satte politiet opp sperringer og stengte broen.

Det betyr at operatørene hos Vegtrafikksentralen kan stenge broen med et enkelt klikk fra kontorpulten

Med det nye systemet blir det bom på begge sider av broen.

– Disse kan styres både automatisk og manuelt. Det betyr at operatørene hos Vegtrafikksentralen kan stenge broen med et enkelt klikk fra kontorpulten. Politiet vil fortsatt bli varslet når det er fare for stenging, da dette vil få store konsekvenser for trafikken på begge sider, sier Veum.

Tre ulike nivå

Når alarmen går hos Vegtrafikksentralen om at broen må stenges, vil de iverksette varsling om stengt veg i tråd med standardprosedyrer.

Veum opplyser at det vil være tre ulike nivåer på de nye skiltene:

Normalvisning 0-20 meter per sekund, gult blinkende lys ved 20 meter per sekund (alarm til Vegtrafikksentralen ved 25 meter per sekund) og rødt blinkende lys og stenging ved vindkast på 32 meter per sekund.

– Dette er samme praksis som systemet på Måløybrua i Sogn og Fjordane, men visningene på Sotrabrua kan bli tilpasset lokale forhold, forklarer Veum.

Sjekk før du kjører

Det blir også kameraovervåkning av trafikken på begge sider, samt midt på broen. Oppgraderingen av systemene har en totalkostnad på cirka én million kroner.

– Snart kan folk følge med på trafikksituasjonen og sjekke vær og vind via datamaskinen eller mobiltelefonen. Hvis man for eksempel laster ned appen Veivær til telefonen, så får man informasjon om trafikk- og føreforhold for en rekke steder i landet. Etter hvert vil opplysninger om Sotrabrua også dukke opp her, opplyser Veum.

Værdataene som blir tilgjengelige for alle, inneholder blant annet informasjon om lufttemperatur, veitemperatur, nedbør og det som muligens er aller viktigst for akkurat Sotrabrua: vindstyrke.