I gamledagar vart tang og tare brukt til isolasjon i hus og til gjødsel. Så vart vekstane utkonkurrert av kunstgjødsel og glava. Men Ragnvald Maartmann-Moe satsar på at tare skal få ei ny storheitstid. No tek han sluttpakke i Statoil for å driva med tareoppdrett.

– Sukkertare er den finaste typen. Men det er om våren den taretypen er på sitt beste, no er han litt overgrodd, seier Maartmann-Moe og held opp ein klase tang i Landrovågen.

Nokre steinkast sørvest ligg Risøy, der han planlegg å starta oppdrett av sukkertaren.

– Det er ein stad som passar fint, der er utskiftinga av vatn god, samstundes som plassen er skjerma frå dei verste bølgjene, seier den ferske gründeren.

Bellona likar tare

Tare er noko folk helst kjem i berøring med når dei badar eller et sushi. Men sjøveksten er full av næringsstoff og er tippa å bli ei stor vekstnæring i ei tid der mange sysselset seg med følgjande spørsmål: Korleis skal me ha mat nok til framtidige generasjonar, med den enorme folkeveksten verda har?

– Tare har eit enormt potensial som råstoff for bioraffinering, seier Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgjevar i Bellona. Enkelt sagt: Det er så mykje god næring i tare at ein kan foredla det til ei lang rekkje produkt.

– Ein kan få ut protein til fiskefôr, utvinna kjemikaliar til ulik bruk og laga biodrivstoff, seier han.

Tare er i liten grad brukt direkte som menneskeføde i dag, men det er venta å endra seg. For miljørørsla handlar satsinga om at tare kan dyrkast og haustast utan dei store miljøskadene.

– Spesielt innan fõrproduksjon til laks eller annan fisk er det store moglegheiter. Det er mykje meir berekraftig å dyrka tare enn å overfiska villfisk eller bruka matjord til fôr, seier Karlsson-Drangsholt.

Biodrivstoff

Berekraft er og stikkordet når det gjeld biodrivstoff. I dag blir dette laga av vekstar ein dyrkar på land. Det vil Bellona helst vekk frå.

– Det er forska lite på tare til biodrivstoff, men det er forventa at miljøutsleppa blir langt mindre enn ved dagens bioetanol, seier Karlsson-Drangsholt og peikar på at bioetanol no til dels gjev større utslepp per liter enn vanleg bensin eller diesel.

– Det finst så mykje næringsstoff som me ikkje nyttar oss av i dag

På Risøy håpar Ragnvald Maartmann-Moe at tarerevolusjonen kjem, og at han får vera med på eventyret.

– Det finst så mykje næringsstoff som me ikkje nyttar oss av i dag og som kan dyrkast på ein miljøvenleg måte, seier han engasjert.

Maartmann-Moe har tidlegare drive med kamskjelloppdrett, men er no tilsett i Statoil. Nyleg takka han ja til sluttpakke for å satsa på heiltid på tare gjennom selskapet Algetun AS. Dei har søkt om konsesjon til tareopprett ved Risøy nordvest i Fjell og håpar å setja ut dei første stiklingane komande vinter. Stiklingane blir limt fast på tau eller plater som så blir seinka i sjøen. Der ligg dei og veks utan å få tilført anna næring enn det som flyt forbi.

– Så haustar me sukkertaren til våren, då har han blitt 60 til 100 centimeter lang.

Popcornkrydder

Internasjonalt blir det forska tungt på produktutvikling av tare og algar til menneskemat. Førebels finn ein tare mest i produkt som skal ha den litt beiske, salte sjøsmaken som tare har, til dømes i sushi. Utfordringa er å skapa delikate rettar som er laga av tare, men som ikkje smakar sjø. Men Ragnvald Maartmann-Moe har allereie tatt i bruk tareprodukt sjølv.

– Eg har faktisk tarepulver på popcorn

– Ein kan kjøla taren, frysa han og tørka han i alle mogelege former. Tare gjev ein ny, eigen smak og er fin tilsetting til fiskemiddagar og i supper. Tørka tare kan og erstatta salt, tipsar han.

Heime hjå gründeren er tare også fast inventar under laurdagskosen.

– Eg har faktisk tarepulver på popcorn. No klarar eg meg knapt utan, smiler Maartmann-Moe.

Risøy og Rongøy

Førebels finst det få tareoppdrett i Noreg, medan ein ser lakseoppdrett langs heile kysten. Bellona peikar på at ein kan dra nytte av å kombinera dei to. På lakseoppdrettsanlegg samlar det seg ein del avfallsprodukt på botnen. Taren storkosar seg med slike næringsstoff og veks seg stor på dei. Dermed kan tareoppdrett bli ekstra effektivt om ein legg det tett inntil eit lakseoppdrett. Då minskar ein og miljøkonsekvensane av lakseoppdrettet.

– Me treng meir forsking, men alt tyder på at tareoppdrett er ein relativt miljøvenleg form for næringsproduksjon, seier Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona.

Miljøorganisasjonen har i nokre år vore involvert i eit anna tareoppdrett i regionen, ved Rongøy i Øygarden. Der testar Ocean Forest ut kombinasjonsdrift med mellom anna laks og tare. Samarbeidsprosjektet med Lerøy Seafood har hatt lovande resultat.

– I vår hadde me ei ganske stor avling, og noko av det er selt som menneskeføde, seier Karlsson-Drangsholt.

Både forskingsmiljø og bedrifter byrjar så smått å få opp augene for potensialet i å dyrka tare på same stad som ein har lakseoppdrett. Ein stor del av næringsstoffa i lakseforet går rett gjennom laksen, men dette kan altså taren utnytta og veksa seg stor av.

40 milliardar kroner

– På eit areal tilsvarande ei fotballbane kan me dyrka tare som gjev 25 tonn tørrstoff. Til samanlikning får me 4–5 tonn korn frå tilsvarandre areal, seier forskingsleiar Aleksander Handå ved SINTEF Fiskeri og havbruk til forsking.no.

I dag er norsk tareproduksjon stort sett basert på hausting av vill tare. Men dyrking kan mangedobla utnyttinga av havets næringsvekst.

– Ifølge rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» har Norge potensial til å produsera 20 millionar tonn. Det tilsvarar ei årleg verdiskaping på 40 milliardar kroner, seier Handå.

