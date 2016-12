Slik blir nyttårsværet

Etter noen milde romjulsdager ser det ut til å bli væromslag på nyttårsaften.

– Om kvelden og natten på lørdag ventes en kjøligere værtype enn det vi har hatt de siste dagene. Temperaturene kan synke ned mot null grader enkelte steder. Det blir sannsynligvis noe nedbør som vil komme i form av regn, sludd eller snø, opplyser meteorologikonsulent Linda Kleppe ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Mye nedbør på fredag

Kleppe utelukker ikke at det kan komme snø på Sotra og i Øygarden på nyttårsaften. På fredag kan vi imidlertid regne med mye regn og mildvær.

– Da kan temperaturen stige med tre-fire grader fra de 6 varmegradene som ble målt på Bergen Lufthavn i dag. Det ser ut til å bli ganske mye nedbør i Hordaland både fredag og tidlig på lørdag, sa Kleppe til Vestnytt onsdag ettermiddag.

På selve nyttårsaften ligger det altså an til at vi får lavere temperaturer og bygevær.

Hvis vi slipper unna bygene så ligger det an til å bli en fin kveld for raketter

– Det er meldt sørvestlig bris eller liten kuling først på dagen. Om kvelden dreier vinden mot nordvest, sier meteorologikonsulenten.

Flere gode nyheter

At vinden dreier fra sørvest til nordvest på lørdag kveld, kan være godt nytt for de som gleder seg til å se fyrverkeri ved midnatt.

– Dette fører gjerne til at det klarner opp. Hvis vi slipper unna bygene så ligger det an til å bli en fin kveld for raketter, sier Kleppe.

Ved midnatt ser det ikke så verst ut

Når det gjelder vind, så ser det heldigvis ikke ut til at det er noen nye stormer på vei i nær fremtid.

– Det kan komme til å blåse bris og kuling på utsatte steder på dagtid på lørdag, men det ligger an til at vinden roer seg om kvelden. Ved midnatt ser det ikke så verst ut, sier Kleppe.