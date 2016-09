Skjerper sikkerheten etter politianmeldelse

Statens Vegvesen har onsdag ettermiddag satt inn en permanent vakt ved gang- og sykkelveien ved Arefjord, hvor det for tiden pågår sprengningsarbeid og boring i forbindelse med den nye veien til Storskaret.

Les også Nå starter arbeidet ved riksveien Arbeidet med den nye veien mellom Storskaret og Arefjordpollen pågår for fullt. Denne uken starter sprengningsarbeidene ved riksveien, og bilistene vil få merke det godt.

– Det vil nå være vakt på gangveien kontinuerlig mens arbeid pågår og denne kan stanse arbeid ved behov. Vi har også valgt å stoppe arbeidene i dette området helt mens elevene går til skolen, dvs i tidsrommet 08-08.30, skriver Statens Vegvesen i en e-post til skolen onsdag kveld.

Kritikk

Vestnytt har ved flere anledninger omtalt den trafikkfarlige skoleveien for elevene ved Liljevatnet skule, både ved Straumsfjellet, i Arefjordsveien og i krysset ved Valaveien. Denne uken kom dråpen som fikk begeret til å renne over for bekymrede foreldre.

Enkeltpersoner i FAU ved Liljevatnet skule gikk denne uken ut i BT og kritiserte Statens Vegvesen for manglende sikring. FAU-leder Per Magne Handegård støtter kritikken.

– Når de står og borer, så ligger det steiner i gangveien, samtidig som elever passerer. Selv har de hjelm på, sier han til Vestnytt.

Valgte å politianmelde

Nils Arild Larsson, som har en datter ved skolen, gikk til det skritt å politianmelde vegvesenet.

– Reaksjonen var avvisende da vi først tok kontakt med vegvesenet. Politiet var heller ikke akkurat imøtekommende. Men nå har vegvesenet tatt tak i det, det var en anmeldelse som måtte til for å få dem til å reagere, sier Larsson.

Marianne Monsen har frontet saken på vegne av FAU.

– Jeg er veldig fornøyd med de tiltakene Statens Vegvesen nå har gjort, sier hun.

Køer onsdag kveld

Onsdag kveld førte arbeidene ved riksvei 555 til så stor kødannelse i begge retninger at flere uavhengige bilister tok kontakt med Vestnytt om dette.

– Det ligger store steinmasser i gang- og sykkelveien, sier Erik Skjeldal, som ble stående en halvtime og vente i bil før han fikk slippe forbi.

– Det er varslet arbeid som pågår og vi jobber med å fjerne steinmassene. Vi har manuell dirigering, slik vi har hatt de andre kveldene, sier byggeleder Camilla Djønne Bakervik i Statens Vegvesen til Vestnytt klokken 19.30.

Vegvesenet skriver i e-posten at de har blitt kjent med foreldrenes bekymring gjennom media.

– Vi tar til etterretning at folk synes det er skummelt når det bores og sprenges så nært skoleveien og derfor har vi gjort disse tiltakene, sier hun og legger til at hun ikke har sett noe til politianmeldelsen. Lensmannskontoret på Straume har imidlertid overfor BT bekreftet at anmeldelsen er mottatt.