Lokalpolitikeren som er siktet blant annet for menneskehandel og misbruk av barn over internett, benekter at han er en del av et nettverk.

Bli abonnent og les videre Allerede abonnent? Logg inn. Vestnytt i éin månad for 1 krone. Uavgrensa tilgang til alt innhald. Utan bindingstid. PRØV NO Deretter kr 89,-/mnd. Utan bindingstid. « Tilbake til framsida