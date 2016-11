Seks landskamper på fire dager

Møbelringen Cup 2017 (for kvinner) skal avvikles i Sotra Arena 23. til 26. november neste år. Det er en prestisjefull turnering med fire kvinnelandslag og er som regel en oppkjøring til ett av de store mesterskapene. Det er foreløpig ikke avklart hvilke land som deltar.

Selger 4000 billetter

Arrangøren håper å fylle hele salen, inkludert ståplassene, de fire dagene landskampene skal spilles i Straume Idrettspark.

– Vi håper på 4000 tusen tilskuere på alle de seks kampene, sier arrangementssjef Trygve Johnsen i Norges Håndballforbund.

Billettsalget starter på nyåret.

– Vi er svært fornøyde med både hallen og samarbeidet med Sotra Sportsklubb under de tidligere landskampene, roser Johnsen.

– Nok en folkefest

I forbindelse med åpningen av Sotra Arena i oktober 2013 spilte kvinnelandslaget mot Romania og vant suverent 30 - 18. To år senere ble en avgjørende herrelandskamp mot Østerrike lagt til Sotra. Kampen endte med uavgjort.

Vi skal gjøre vårt for at dette også blir en folkefest, i likhet med sykkel-VM

Ordfører i Fjell, Marianne S. Bjorøy, er glad for at Fjell og regionen får nok et stort idrettsarrangement.

– Vi vet av erfaring at Sotra Arena er ein ideell hall for internasjonale håndballkamper. Et slikt arrangement blir et løft og et utstillingsvindu for hele regionen. Vi skal gjøre vårt for at dette også blir en folkefest, i likhet med sykkel-VM, sier Bjorøy, som gleder seg stort.

Best i landet

– Det er et viktig mål å skape varige relasjoner til klubb, kommune og samarbeidspartnere. Vi ønsker også å gjennomføre det beste landslagsarrangementet i landet og markedsføre håndballsporten, sier Johnsen.

Det er Discovery som har TV-rettighetene til turneringen, og dermed blir det trolig TV Norge som sender kampene i Møbelringen Cup. Det er ventet stor interesse fra media.

– Ettersom turneringen går over flere dager, får kommunene en unik sjanse til å vise frem regionen for de mange journalistene som kommer, påpeker Johnsen.

Rammen rundt

Det er lagt opp til en rekke arrangementer og seminarer knyttet til turneringen: anleggsseminar for flerbruksanlegg, næringslivsseminar, håndballens dag og sosiale arrangement.

Kommunen er ansvarlig for å koordinere kommunale funksjoner, byggteknisk trygghet og funksjonell drift, mens Sotra Sportsklubb blant annet stiller med frivillige til arrangementet.