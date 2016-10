Seks Sture-ansatte forgiftet

Seks menn er fraktet til Haukeland Universitetssjukehus etter å ha pustet inn farlig gass under en gasslekkasje på Stureterminalen i Øygarden onsdag ettermiddag.

De skadde er 17, 18, 19, 22, 30 og 50 år gamle. De skal ha utført vedlikehold på tanken da gasslekkasjen oppstod.

Politiet meldte om arbeidsulykken kl 16.44 onsdag og har opprettet politisak.

Gasslekkasjen skal være stanset.

Funnet av kollegaer

Politiet meldte først om at det gjaldt én person, men meldte på Twitter kl 17.15 at hendelsen omfatter fem personer. Sent onsdag kveld ble det meldt at seks personer er skadet.

- Mannen ble funnet av arbeidskollegaer og skal ha vært bevisstløs. Vi vet ikke noe foreløpig om tilstanden hans eller omfanget av skadene, sa operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt til Vestnytt like før klokken 17.

Politi, brannvesen og luftambulanse var da på stedet.

- Det har vært en H2S (hydrogensulfid)-lekkasje, sier Ola Anders Skauby, pressekontakt i Statoil til Vestnytt.

- Vi har mobilisert vår beredskapsorganisasjon både ved Sture og i Stavanger. Vi jobber nå med å skaffe oss oversikt over hva som har skjedd, sier han.

Skauby bekrefter at de fem skal ha arbeidet på taket av en tank da arbeidsulykken skjedde, men kan ikke si noe om hva slags arbeid som ble utført.

Jobber med å få oversikt

Han kjenner ikke til om Arbeidstilsynet er varslet, men sier at selskapet har rutiner på hvordan varsling skal foregå og til hvem.

- Vi kan ikke nå si noe mer om hva som har skjedd eller hvilke konsekvenser hendelsen har, det er blant de tingene vi jobber med å få oversikt over, sier Skauby.