Det skriver klubben på sin hjemmeside onsdag kveld.

Videre skriver Nest-Sotra at Hetlevik var ønsket med videre, men har valgt å «søke nye utfordringer».

Steffen Landro fortsetter som hovedtrener.

– Det har vært en vanskelig avgjørelse å ta, men samtidig har jeg vurdert dette nøye. Nest-Sotra har vært livet mitt de siste 13 årene, og jeg føler at tidspunktet er det rette til å søke nye muligheter. Jeg vil fortsatt være en av Nest-Sotra sine fremste supportere og vi skilles som gode venner, uttaler Hetlevik.

Videre skriver klubben at Hetlevik har vært en svært viktig brikke i mange år, først som spiller, siden som kaptein og trener og at han har betydd mye for klubben.

– Jeg vil takke Ruben for mange års tro og god tjeneste. I fotball hører det til sjeldenhetene at en er i samme klubb i 13 år. Det forteller noe om Rubens hjerte for klubben. Vi skulle gjerne ha hatt med Ruben videre, men respekterer hans avgjørelse, uttaler sportssjef Arve Haukeland.

– Jeg vet at han ønsker nye utfordringer innen fotball, og tenker at de som i fremtiden drar nytte av hans kompetanse og personlighet er heldige! For vår egen del ser vi frem imot en spennende 2017 sesong med Steffen Landro ved roret, uttaler Haukeland videre på klubbens nettsider.