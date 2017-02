I juni ble det satt ny trafikkrekord over Sotrabrua, med over 30.000 kjøretøy per månedsdøgn. En del av forklaringen er nyåpningen av Sartor Storsenter.

