Sigmund Kallestad vart så lei av å venta i kø på telefonen til Sund legekontor at han skrapa bilen fri for is, kjørte og kom fram medan han sat i telefonkøen.

Bli abonnent og les videre Allerede abonnent? Logg inn. Vestnytt i éin månad for 1 krone. Uavgrensa tilgang til alt innhald. Utan bindingstid. PRØV NO Deretter kr 99,-/mnd. Utan bindingstid. « Tilbake til framsida