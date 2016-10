Stureterminalen nord i Øygarden er en viktig utskipingshavn for råolje, og ble satt i drift i 1988.

Terminalen mottar råolje og kondensat fra Oseberg-området via en 115 kilometer lang rørledning, samt råolje fra Granefeltet via en 212 kilometer lang rørledning.

Anlegget har to kaianlegg som kan motta oljetankere på opptil 300.000 dødvekttonn.

Fra råoljeterminalen på Sture går i dag rundt 17 prosent av norsk oljeeksport. Terminalen nådde et topp-punkt på slutten av 1990-tallet da tilførslene fra Oseberg var på sitt største.

På Sture-terminalen har Statoil i dag rundt 100 ansatte. Nesten like mange fra andre selskap arbeider på terminalen, så i alt er det fra 180 til 200 i jobb her.

Fra den nærliggende gassterminalen på Kollsnes går rundt 40 prosent av norsk gasseksport. Her har helstatlige Gassco operatøransvar.

Økonomien til Sture-terminalen er basert på marginer som er knyttet opp mot råoljeprisen. Disse marginene er svekket etter at oljeprisen har falt de siste årene.

Sture har kaianlegg for å ta imot tankbåter på opp mot 300.000 tonn. Her er såkalte kaverner (lagerrom) for råolje utsprengt i fjell som kan ta en million kubikkmeter. Dessuten fins en tilleggskapasitet på over 200.000 kubikkmeter.