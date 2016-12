Pass opp for glatte vegar!

Det har vorte kaldare, og tysdag kveld gjekk temperaturen ned mot null. Dermed vart det også glatt, og på vegar der det ikkje enno er salta eller strødd, er det grunn til å køyra varsamt.

Kald natt

- Det ser ut til at det blir endå litt kaldare i løpet av natta, så folk bør passa på også onsdag morgon, seier meteorolog Gunnar Livik ved Vervarslinga på Vestlandet.

Det treng ikkje nødvendigvis koma nedbør for at det skal bli glatt.

- No har me hatt mykje tåke, og det gjer lufta fuktig nok til at det kan frysa på vegane, seier han.

Snart varmare

Det er difor all grunn til å køyra forsiktig, og dessutan passa på lårhalsen når du er ute og går.

- På torsdag blir det mildare, og det er miildver så langt me klarar å sjå framover. Det er difor først og fremst no i dag og onsdag at det er fare for is, seier Gunnar Livik.