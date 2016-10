I 2012 var det optimisme og brede smil vest for Sotrabrua, der oljenæringen sørget for en tilsynelatende evig gulltid. I hele regionen var det kun 361 personer uten arbeid, ifølge Nav. Arbeidsledigheten i Fjell var den laveste blant de tre kommunene, med bare 1,9 prosent. Savner å ha noe vettig å gjøre om dagene

Drastisk økning

Fire år senere er tallene nærmest en fjern drøm. Oljenedturen har herjet langs kysten. I hele regionen er det nå nesten 900 personer uten arbeid, en økning på 150 prosent siden 2012.

Bare i Fjell er det nå 620 personer som ikke har en jobb å gå til, viser Nav sine tall for september. Dette er langt flere enn det var arbeidsledige i alle tre kommunene for fire år siden. Fjell alene har på fire år fått 396 flere arbeidsledige personer, en økning på hele 176 prosent.

Vi er sterkt berørte av nedgangen i oljenæringen

Det er kun to kommuner i Hordaland som nå har høyere ledighet enn Fjell. Øygarden er dessverre en av dem. Kommunen troner nå helt på topp i fylkesstatistikken: Her var arbeidsledigheten ved utgangen av september på 5,7 prosent. Det er nær tredobling siden 2012.

Sterkt berørte

Ordfører Børge Haugetun i Øygarden konstaterer at han ikke kjenner seg igjen i de nasjonale gladmeldingene om at pilene nå peker oppover. I alle fall ikke for Øygarden. Det er fra 2015 til 2016 at ledigheten har økt mest både i Fjell og Øygarden.

– Vi er sterkt berørte av nedgangen i oljenæringen. Det er bekymringsfullt at ledigheten i Øygarden nå nærmer seg seks prosent, sier ordføreren, som likevel ikke vil krisemaksimere.

– Sammenlignet med resten av Europa har vi fremdeles gode tider i Norge. Også i Øygarden har de fleste en god jobb å gå til, bemerker han.

Jeg vil oppmuntre folk til å være optimistiske og søkende etter nye muligheter

En relativt stor prosentandel av arbeidstakerne i Øygarden har enten pendlet til Nordsjøen eller til oljejobbene på Ågotnes. Derfor er kommunen ekstra sterkt rammet av nedgangen i oljerelatert virksomhet.

– Vi ser fremdeles at det kommer nye permitteringer på Ågotnes, og dette er bekymringsfullt, mener Haugetun.

Optimist på sikt

På lang sikt er ordføreren likevel ikke redd for at ledigheten vil fortsette å stige. Han tror både Øygarden og resten av regionen kommer til å stabilisere seg på nivå med resten av landet.

– Over tid vil mange finne seg nye jobber. Noen vil få seg jobb igjen i oljenæringen. Andre vil nok finne seg jobber i andre næringer. Jeg vil oppmuntre folk til å være optimistiske og søkende etter nye muligheter, sier han.

Haugetun minner også om at selv om oljenæringen dominerer vest for Sotrabrua, finnes det andre sterke næringer.

– Oppdrettsnæringen er i vekst. Kystbyen vil nok fremover skape enda flere arbeidsplasser innen handel og service. Det er dessuten stadig nye prosjekter som kan gi arbeidsplasser også i andre næringer, sier han.

Sund har fornøvrig de den minste økningen i ledighet i regionen, med 3,9 prosent arbeidsledige nå, mot 2,4 prosent på samme tid i 2012. Likevel er også Sund over fylkessnittet i Hordaland, som nå ligger på 3,3 prosent.