Øygarden kan få Co2-lagring utanfor fjøresteinane

Formasjonen Smeaheia, under havbotnen mellom Kollsnes og Troll-feltet, vert av Statoil peika ut som den mest interessante lagringsplassen for Co2 på norsk sokkel.

– I Øygarden har me alt som trengst for å byggja opp eit landanlegg knytt til Co2-lagring i Smeaheia. Me har nok areal, kortast avstand når røyrleidningane skal leggast, god hamn og rikeleg med kraft via ny kraftlinje, seier dagleg leiar Oscar Eide i CCB Kollsnes.

Det var olje- og energidepartementet som i januar gav Statoil i oppdrag å finna aktuelle lokalitetar for lagring av Co2 på havbotnen. I konkurranse med Utsira Sør og Heimdal peikar Statoil på formasjonen Smeaheia, aust for Troll-feltet, som den mest aktuelle.

– Trygt reservoar

– Statoil har i dag ingen installasjonar på Smeaheia, men dei har bora i denne formasjonen. Den skal geologisk likna den som finst på Sleipner-feltet, der ein tek ut Co2 ute på plattforma og reinjiserer karbondioksid i reservoaret. Med liknande eigenskapar er geologane trygge når dei no tilrår lagring vest for Øygarden, seier Eide.

Noko av det geologane skal vera trygge på, er at gassen karbondioksid, som bidreg til forsterka drivhuseffekt når han vert sleppt ut i atmosfæren, vil halda seg på plass i eit Smeaheia-lager. Her er det plass til langt meir Co2 enn dagens lagringsbehov her til lands på 1,3 millionar tonn kvart år.

– Reservoaret ligg på riktig djupne med eit gunstig trykk for lagring av Co2. Smeaheia kan vidareutviklast ved behov for større volum, seier Per Ivar Karstad til Sysla.

Han er prosjektleiar i Statoil, som altså utgreier spørsmålet om Co2-lagring for Gassnova og departementet. Dei igjen har Stortinget som oppdragsgjevar.

Konkurranse

Smeaheia peikar seg altså ut framfor reservoar utanfor Rogaland og Trøndelag, men det er også konkurranse om plasseringa av eit landanlegg for formasjonen. Etter det Vestnytt forstår, er det Mongstad i Lindås og Stura i Øygarden som er konkurrentane til Naturgassparken. Gassen frå Troll vert ført i land til Statoil sitt anlegg på vestsida av Kollsnes, men det skal ikkje vera aktuelt med eit nytt landanlegg direkte ut mot storhavet.

På austsida ligg Ljøsnesbukta og Naturgassparken skjerma langs leia i Hjeltefjorden, med store uutnytta areal og kapasitet for eit landanlegg knytt til Co2.

– Me er glade for at me har støtte frå ordførarane i Øygarden og Fjell, samt frå stortingsfolk på hordalandsbenken. Mykje talar for at Naturgassparken er rett lokalisering. Kommunen har lagt til rette god infrastruktur allereie, mellom anna med djupvasskai og vegar, seier Oscar Eide i CCB Kollsnes.