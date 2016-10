Ordføraren ekskludert frå jubelseanse

– Eg visste ingenting om dette. Hadde eg blitt invitert eller i det minste informert, hadde eg sjølvsagt vore til stades, seier ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) i Fjell.

Jubelbodskap

Torsdag formiddag kom leiar Helge André Njåstad (Frp) av kommunalkomiteen og statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) til Fjell rådhus for å fortelja at Sotrasambandet får 105 millionar kroner ekstra i neste års statsbudsjett.

Pressa vart invitert om morgonen same dag, og Anita Garlid Johannessen i Fjell Frp og varaordførar Tom Georg Indrevik (H) var til stades for å jubla over tildelinga. Men ordføraren for kommunen vart ikkje invitert.

– Det er spesielt. Vanleg skikk og bruk, for ikkje å snakka om høflegheit, tilseier at ein inviterer ordføraren i slike samanhengar. Vi snakkar om statsbudsjettet som gjeld alle innbyggjarane, dette er ikkje eit valkamparrangement, seier Bjorøy.

Spurte varaordføraren

Ho høyrte på radioen om morgonen at Njåstad skulle til Sotra, og spurte Tom Georg Indrevik om kva som skulle skje. Ap og Høgre styrer Fjell saman.

Eg har vore ordførar sjølv. Hadde min varaordførar arrangert noko på rådhuset om ei så viktig sak utan å informera meg, hadde eg blitt rasande.

– Han svarte unnvikande. Eg oppfatta ikkje at det var avtalt tid og stad, seier Bjorøy, som dermed konkluderer med at ordføraren bevisst vart halden utanfor.

– Eg har blitt spurt av folk etterpå kvifor eg ikkje var til stades. Hadde dei møtt pressa på Sotrabrua, hadde det vore annleis. Men på rådhuset blir det svært spesielt å halda ordføraren utanfor, meiner Bjorøy. Ho meiner Høgre og Frp kjørte valkamp på saka.

– I slike saker bør ein ta på seg leiaransvaret ein har i regjering, og ikkje berre vera oppteken av kor mange forsider ein får, seier ho.

– Storm i eit vassglas

Indrevik synest Bjorøy skapar storm i eit vassglas.

Eg ser ikkje det store problemet. Rådhuset er ein stad for alle parti.

– Det er dei som legg fram statsbudsjettet, som styrer dette. Det er kanskje ikkje heilt naturleg for ein statssekretær frå Høgre og leiar for kommunalkomiteen frå Frp å invitera Ap. Vi blir ikkje invitert kvar gong Ap eller andre parti kjem på besøk, seier han. Indrevik peikar dessutan på at det er forslag til statsbudsjett som er lagt fram.

– Eg ser ikkje det store problemet. Rådhuset er ein stad for alle parti, seier han.

– Haldt du opplegget bevisst skjult for ordføraren?

– Nei, eg sa om morgonen at dei skulle koma. Eg meiner eg sa at dei kom til rådhuset, men det huskar eg ikkje hundre prosent sikkert. Eg beklagar dersom eg ikkje informerte henne godt nok, seier Indrevik.

– Hadde det noko med valkamp å gjera at ordføraren ikkje vart invitert?

– Nei, det tenkjer eg ikkje, seier Indrevik.

Hadde blitt rasande

Helge André Njåstad seier det gjekk for i svingane før statsbudsjettet vart lagt fram.

– Vi fekk Anita og Tom Georg til å stå for opplegget, så eg veit ikkje kvifor ordføraren ikkje vart invitert. Ho vart nok berre gløymt. Det viktigaste var å få ut bodskapen, seier han.

Njåstad forstår at ordføraren reagerer dersom ho bevisst vart halden utanfor.

– Eg har vore ordførar sjølv. Hadde min varaordførar arrangert noko på rådhuset om ei så viktig sak utan å informera meg, hadde eg blitt rasande. Men éin ting er å ta det på kammerset. Noko anna er det å gå ut i media om at ein er snurt, seier Helge André Njåstad.

