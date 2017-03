Onsdag kjem snøen

– Me reknar med at det kjem snø. Det treng ikkje bli nokre store mengdar, men kan nok stå på ei stund, seier Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet.

Kvit lunsj

Meteorologen fortel at snøen kan koma litt før eller etter lunsj. Men det kvite teppet blir neppe liggjande lenge.

– Onsdag kveld blir det mildare, og nedbøren går over til regn, seier han.

Mild periode

Det har så langt ikkje vore skikkeleg vinter med mange kuldegrader og mykje snø. Lite tyder på at det vert langrennsføre i låglandet med det første.

– Dei neste dagane blir det same vertype som me har hatt mykje av dei siste vekene, med rundt fem plussgrader eller endå mildare. Det er ikkje teikn til at det er ein ny kuldeperiode på veg, seier Fagerlid.