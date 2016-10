Nye kjeppar i hjula for Sotrasambandet

Finansieringa av Sotrasambandet kjem ikkje til å vera klar til planlagt byggjestart i 2019.

Det opplyser fjellordførar Marianne Bjorøy (Ap) og ordførar Børge Haugetun (TVØ) i Øygarden etter eit møte med Statens vegvesen onsdag.

No er det ikkje lenger noko poeng i å stressa med å få bompengesøknaden opp i haust. Det arbeidet er lagt på is

– Det viser seg at vi manglar reguleringsplan for eit massedeponi på Storavatnet i Bergen. Problemet er at politikarane på Stortinget ikkje kan behandla ein bompengesøknad utan at alt reguleringsarbeid er ferdig, sukkar Marianne Bjorøy.

Legg bompengesøknad på is

Fram til no har planen vore å få godkjent ein søknad om bompengar i alle kommunestyra og bystyre i haust. Då ville fylkestinget i Hordaland rekka å vedta søknaden i desember, slik at Stortinget kunne innvilga søknaden til våren.

– No er det ikkje lenger noko poeng i å stressa med å få bompengesøknaden opp i haust. Det arbeidet er lagt på is, seier Bjorøy.

Saman med Haugetun, ordførar Kari-Anne Landro (H) i Sund, ordførar Terje Mathiassen (Ap) på Askøy, byråd Anna Elisa Tryti (Ap) i Bergen og fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap) møtte ho Lars Aksnes frå Vegdirektoratet og prosjektleiar Sverre Ottesen frå Statens vegvesen.

Bergen styrer framdrifta

– Ottesen la i september fram ein framdriftsplan for formannskapet i Fjell, der stortingsbehandling til våren var planen. No viser det seg at godkjent reguleringsplan for massedeponiet i Bergen er ein føresetnad for bompengesøknad. Då rekk ikkje dette Stortinget å handsama søknaden før valet, seier Bjorøy.

Haugetun har tillit til at Bergen gjer kva dei kan for å få ferdig reguleringsplanen, men innser at det ikkje er gjort i ei handvending.

Det frustrerande no er at Sotra og Øygarden har mista kontrollen med prosjektet. I praksis er det Bergen som styrer framdrifta

– Det frustrerande no er at Sotra og Øygarden har mista kontrollen med prosjektet. I praksis er det Bergen som styrer framdrifta, seier han. Det er nemleg Bergen som må laga planen for massedeponiet.

– Me snakkar om ein million kubikkmeter med stein frå tunnelanlegga til Sotrasambandet, eller 100.000 lastebillass som skal ut i Storavatnet. Det må ein sjølvsagt ha ein reguleringsplan på, seier Haugetun.

Stadig noko nytt

I den nye framdriftsplanen legg ein opp til at kommunane vedtek bompengesøknad neste vår, medan Stortinget får denne til behandling våren 2018. Dermed ligg det an til ein byggjeperiode frå 2020 til 2023/2024, medan tidlegare framdriftsplan la opp til 2019-2023. Marianne Bjorøy trur ikkje det ligg nokon agenda bak at Vegdirektoratet først no kjem med kravet om regulering for massedeponi.

– Det har lenge vore klart at Bergen må laga planen. Det nye no er at godkjent plan er ein føresetnad for bompengesøknad. Fagfolka kjem no med ein realistisk plan, medan der har vore eit politisk ønskje om å koma i gang eitt år tidlegare, seier Bjorøy.

– Dette viser kor vanskeleg det er å lova noko om Sotrasambandet. Det kjem heile tida inn nye element. Når me som politikarar kjem med løfte me ikkje kan halda, svekkar det tilliten vår hos innbyggjarane, meiner Marianne Bjorøy.