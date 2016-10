Ny prisrekord på Sotra

Lyngnesveien 42 på Foldnes hadde en prisantydning på 9,5 millioner kroner. Etter en heftig budkrig ble eiendommen solgt for 11,3 millioner.

- Jeg kjenner ikke til at det er blitt solgt dyrere boliger på Sotra eller i Øygarden og er ganske sikker på at dette er ny prisrekord for denne regionen, sier megler Roger Glesnes.

Tre budgivere

Eneboligen på Litlesotra har et bruksareal på 293 kvadratmeter og ble bygget i 1985. Den inneholder blant annet fem soverom, tre bad, innendørs svømmebasseng og trimrom.

Den to mål store tomten har egen strandlinje, kaianlegg, båtgarasje, flytebrygge, naust og brygge. Det er også tre garasjer/carporter.

- Dette er fasiliteter som var med på å dra prisen opp. Her får man en enebolig med sentral beliggenhet og fritidsbolig i ett, sier Glesnes.

Etter visningen på onsdag i forrige uke hadde megleren 16 navn på interesselisten. Dagen etter var det klart for budrunde.

- Det første budet var på ti millioner. Det skremte nok mange potensielle kjøpere, mener Glesnes i Krogsveen.

Det var tre budgivere som konkurrerte om å få tilslaget på boligen. Til slutt var det en mann i 50-årene som endte opp med høyeste bud på 11,3 millioner.

- Kjøper ønsker ikke navnet sitt i avisen, men sier at han er veldig fornøyd med kjøpet av denne eiendommen.

Mannen, som ikke bor på Sotra i dag, selger nå hytten, naustet og leiligheten sin og flytter til Foldnes. Han nevner kort avstand til arbeid på den andre siden av Sotrabrua og eiendommens fasiliteter med tilgang til sjø som avgjørende faktorer for kjøpet, sier Glesnes.

Selgerne av boligen ønsker heller ikke å stå frem i avisen, men uttaler at de er godt fornøyd med handelen.

Økte 3,2 millioner på tre år

Nåværende eier kjøpte eiendommen for 8,1 millioner kroner for tre år siden.

- Det er noe varierende standard, men selger har gjort diverse oppgraderinger av boligen de siste årene, opplyser Glesnes.

- Prisantydningen denne gangen var 9,5 millioner kroner, mens salgssummen ble 11,3 millioner. Var eiendommen underpriset?

- Det er vanskelig å prise slik eiendom med tanke på alle fasiliteter som tilgang til sjø, stor solrik tomt, lang strandlinje, båtgarasje, naust, sentral beliggenhet og lignende. Hvis man tar utgangspunkt i tidligere salgsverdi, burde den ligget i prissjiktet mellom 9,5 og 10 millioner. Her var det imidlertid noen som ville strekke seg litt lenger for å få akkurat denne boligen, sier Glesnes.

Etter det Vestnytt erfarer var den tidligere salgsrekorden for en enebolig i vår region fra 2013. Da ble en eiendom på Brattholmen solgt for 11 millioner kroner. For en drøy måned siden solgte Roger Glesnes en enebolig på Hjelteryggen for 10,7 millioner kroner.

- Mange av dem som var på visning i Nordre Knappen 62 på Hjelteryggen var også interessert i boligen i Lyngnesvegen, sier Glesnes.