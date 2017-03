Henning Hauso tek over stafettpinnen frå Per Aarsand og vert ny dagleg leiar i VNR frå hausten av. – Eg ønskjer å læra mest mogeleg frå Per før han går av, seier den påtroppande leiaren.

