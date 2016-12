Naboene har kranglet i seks år

– Disse naboene ser ut til å være uenige om det meste, sier politioverbetjent Per Algrøy i Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.

Parkeringsproblematikk

Torsdag kveld rykket politiet ut for å forsøke å megle mellom naborivalene på Klokkarvik i Sund.

– Vi ble oppringt i 23-tiden og sendte en patrulje til stedet, uten at det så ut til å hjelpe, sier Algrøy.

De siste ukene er det parkering av biler og tilkomst til egen tomt som har vært et hett tema.

– En av de involverte skal ha anlagt et bed. Naboen mener at dette bedet hindrer fri ferdsel til eiendommen hans. Han skal ha svart med å parkere bilen sin slik at den andre ikke får kjørt ut fra sin eiendom, opplyser Algrøy.

Ingen anmeldelse

Personen som anla bedet skal ha forklart at bilen hans nå har vært innesperret i hele 14 dager.

– Denne nabokrangelen skal ha pågått i seks år. Selv om patruljen brukte en del tid, og snakket med begge parter på torsdag kveld, så hjalp det ikke til å løse konflikten. I og med at det ikke er levert inn noen anmeldelse så gjør ikke politiet noe mer med saken på det nåværende tidspunkt. De involverte partene ble anbefalt å oppsøke konfliktrådet eller gå til sivilt søksmål, sier Algrøy.