Varehussjef Cathrine Henriksen ved Obs Sartor er blant lederne i regionen som kan gi oss en pekepinn. Hvert år mottar dagligvarebutikken mellom 500 og 1000 søknader. Varehussjefen anslår at hun leser gjennom et par hundre søknader i året.

– Jeg får hjelp fra personalavdelingen ved hovedkontoret i Coop Hordaland til å sortere, men jeg vurderer ganske mange av dem selv. Folk er generelt sett flinke når de skriver søknad, konstaterer Henriksen.

Vis at du vil ha jobben

Ferske tall fra finn.no viser at det blir stadig flere søkere til jobber som krever lite utdannelse, mens arbeidsgivere sliter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft til mer utfordrende stillinger.

Obs-butikken på Straume har et jevnt tilsig av åpne søknader fra folk som ønsker jobb. I tillegg får de naturlig nok mange søknader når de lyser ut stillinger via finn.no.

Varehussjef Henriksen har noen gode råd til jobbsøkere som ønsker å komme seg gjennom et trangt nåløye.

– Det er en del som kun sender cv-en sin. Jeg vil oppfordre folk til å skrive noen ord i tillegg. For oss er det relevant å få vite litt om hvorfor vedkommende søker. Vi ønsker å ansette personer som er motivert for jobben. Søknaden bør vise nettopp det, sier Henriksen.

Hun mener at en jobbsøknad må være ryddig, og at søkeren må selge seg selv inn på en god måte, uten å skryte på seg noe som ikke stemmer.

– Enkelte ganger opplever vi at noen kommer med usannheter. Vi sjekker selvfølgelig referansene. En person som juger, ligger ganske dårlig an, slår Henriksen fast.

Lev opp til forventningene

Det finnes også eksempler på at folk sender inn en perfekt søknad, men at kandidaten faller som en fem kilos potetsekk under intervjuet.

Det perfekte intervjuet er når kjemien er på plass og «alt stemmer».

– Mye handler om å skape forventninger om noe bra, for så å leve opp til dette. Hvis man er trøtt, uopplagt, ustelt og umotivert på et intervju, kan man like gjerne droppe det. Det gjelder å vise seg fra sin beste side, mener Henriksen og legger til:

– Det perfekte intervjuet er når kjemien er på plass og «alt stemmer». Det er alltid kjekt når du ser at søkeren vil gjøre en god jobb og kommer til å gli rett inn på laget vårt.

Erfaring er ofte en god ting, men det er ikke nødvendigvis det viktigste.

– Personlighet er vel så viktig, mener Henriksen.

Selv om arbeidsmarkedet er tøft om dagen, oppmoder hun om å ikke søke på en jobb bare for å søke.

Det er sjelden vi lyser ut faste stillinger her hos oss

– Det er alltid greit å ta en realitetssjekk og spørre seg selv om denne jobben faktisk passer for meg, sier hun.

230 søkte på julejobb

Totalt er 96 medarbeidere ansatt hos Obs Sartor. Rundt 60 prosent av dem har deltidsstillinger, 30 prosent jobber fulltid, mens cirka 10 prosent er ansatt som sesongarbeidere.

– Vi har et godt arbeidsmiljø, og det er sjelden vi lyser ut faste stillinger her hos oss. Det har ikke skjedd så lenge jeg har vært varehussjef, sier Cathrine Henriksen.

Les også Fikk 1100 søknader til ny butikk – Vi er vant til mange søkere, men 1100 er helt vilt. Det sier sjefen for sportsgiganten XXL, som etablerer seg på Sotra.

Hun begynte i jobben i mai 2014 etter å ha vært assisterende varehussjef på Obs Lagunen.

Den siste utlysningen fra Obs Sartor gjaldt tre stillinger som sesonghjelp i juletiden.

– Vi søkte etter personer til avdelingene sport og fritid, bolig og elektrisk og fikk inn om lag 230 søknader, sier Henriksen.