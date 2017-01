Mosjonist Arnesen fekk eit ublidt møte med bussen

Mosjonist Vidar Arnesen er stadig ute og spring langs vegane på Litlesotra, og torsdag kveld var ikkje noko unntak. Men denne kvelden gjekk det ikkje heilt uproblematisk føre seg då Arnesen skulle kryssa vegen.

Bussen som kom frå Straume og køyrde i retning Brattholmen, kom så brått på at Arnesen fekk seg ein kraftig støkk. Då han var nesten over vegen, slo han til bussen.

– Bussjåføren køyrde vidare. Men eg fekk ikkje store skader, altså! understrekar han når Vestnytt snakkar med han dagen etter.

Blå knokar og plaster

Uhellet skjedde i starten av torsdagens joggetur, og Arnesen hadde forholdsvis god fart. Etter hendinga sprang han vel ei mil, så uhellet hemma han ikkje.

– Nokre blå knokar på høgrehanda og eit plaster på ein fingeren er det synlege resultatet, seier han.

Etter joggeturen prøvde han å få kontakt med Skyss for å melde frå om uhellet. Men då kom han til ein telefonsvarar som fortalde at kundesenteret var stengt.

– Det er litt frustrerande å ikkje få kontakt når sånne ting skjer på ettermiddag og kveld, meiner han.

Høgt dunk

Han la ut ei melding på si eiga Facebook-side der han etterlyste vitne til hendinga i håp om at nokon passasjerar på bussen hadde registrert dunket. Fleire av venene har delt innlegget, men ingen har så langt meldt seg.

– Eg meiner dunket var så høgt at både sjåføren og passasjerane burde registrert det, seier Arnesen. Han skal og ha brukt refleks og meiner han skulle vera godt synleg i mørkret.

Avdelingsleiar ved Nettbuss Straume, Cato Bøe, fekk melding om uhellet fredag føremiddag, og han tok umiddelbart kontakt med Vidar Arnesen.

– Eg har enno ikkje fått snakka med sjåføren, så eg kan ikkje uttale meg om kva som kan ha skjedd, seier Bøe til Vestnytt.

Han fortel at når sjåførane oppdagar slike uhell, skal dei stoppe bussen.

– Heldigvis fekk ikkje Arnesen store skadar, seier Bøe.

Bussjåføren seier han stoppa

Vestnytt har fått kontakt med bussjåføren som køyrde den aktuelle bussen torsdag. Han meiner det var Arnesen som sprang på bussen og ikkje omvendt.

– Eg kom køyrande frå Straume og blinka meg inn mot Brattholmen. Han kom springande frå Arefjord og mot meg, og han stoppa ikkje. Eg såg at han knytta neven og slo i sida på bussen, på sjåførsida, fortel sjåføren.

Bussjåføren seier også at han stoppa bussen like bortanfor, men at Arnesen då hadde sprunge vidare.