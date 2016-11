Det er operasjonssentralen i Vest politidistrikt som melder dette.

Ulukka fann stad litt før klokka halv to måndag ettermiddag. Det vart først meld om at det var tre personar i bilen, men politiet har snakka med vitne og fått stadfesta at det berre var to. Desse er kjørt til sjukehus.

Mistenkjer ruskøyring

- Ein av personane meinte at handa var brekt. Sidan bilen har fått særs hard medfart, må det ha vore ein kraftig smell. Difor er dei køyrd til Haukeland for å få sjekka ut eventuelle høghastigheitsskader, seier operasjonsleiar Vibeke Næss i politiet.

Politiet har mistanke om at førar kan ha vore rusa, og det blir difor tatt blodprøve.

- Ifølgje patruljen på staden framstod han som synleg rusa, seier Næss.

Dei to i bilen skal vera menn i tjueåra.

Det var ikkje fleire bilar involvert i ulykka. Klokka 14.05 var bilvraket kome opp på redningsbil, men før tunnelen blir opna skal entreprenør sjekka om tunnelveggen har fått skader.

Bratt tunnel

Bjorøytunnelen er ein undersjøisk tunnel på 2012 meter. Tunnelen er det einaste vegsambandet mellom Bjorøy/Tyssøy og fastlandet. Tunnelen går 88 meter under havet og har ein maksimal stigning på heile ti prosent.