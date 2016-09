Det melder operasjonssentralen hjå Vest politidistrikt:

10.31: Kolltveittunnelen: Last mistet. Meldt om madrass og en panelovn m.m. i tunnelen. Skaper farlige situasjoner. Politi på veg, meldet politiet på Twitter.

Vegtrafikksentralen stengde tunnelen og sende ut mannskap for å rydda opp. Det vart ikkje funne verken køyrety eller personar som var skadd. Gjenstandane er no fjerna frå vegbana og tunnelen er open for ferdsel.