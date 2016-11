Mindre skadar etter trafikkulukke på Ågotnes

Det melder operasjonsleiar Bjarte Rebnor i Vest politidistrikt, som understrekar at bilføraren framstår som uskadd for politipatrulje og brannfolk på staden. Der vert det drive bilberging.

- Føraren vil få tilsyn frå ambulansepersonell, for å sjå til at alt har gått bra. Når det gjeld bilen har den hamna delvis ut av vegen og berre fått mindre skader, seier Bjarte Rebnor.

Operasjonsleiaren opplyser at det er glatt vegbane på Ågotnes og at politiet har meldingar om liknande tilhøve elles i regionen.

- Me får særleg meldingar frå Sund, frå bilistar som slit med ekstremt glatte vegar. Det skal vera ei tynn ishinne som er vanskeleg å sjå på mørk veg. Dette er eit problem over lange strekningar og me oppmodar bilistane om å ta det med ro, seier Rebnor.