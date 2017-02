Fråværet ved Sotra vidaregåande skule har gått markant ned frå hausten 2015 til hausten 2016.

– Det er svært gledeleg, kommenterer rektor Magnhild Hakestad ved skulen.

I fjor haust vart den mykje omdiskuterte fråværsgrensa på ti prosent innført i vidaregåande skular over heile landet. Statistikken viser tydeleg at den nye regelen har effekt.

«Skulken er borte

Hausten 2015 hadde elevane ved Sotra vidaregåande eit gjennomsnittleg fråvær på 9,63 timar.

I fjor haust var talet redusert til 6,36 timar. Det er ein nedgang på heile 34 prosent. Dagsfråværet har gått ned frå 5,32 dagar til 3,67 dagar, ein nedgang på 31 prosent.

– Nedgangen viser at det er skulken som er borte, meiner Hakestad. Dei som er kritiske til den nye grensa, meiner at elevar går på skulen når dei er sjuke og burde halde seg heime.

– Eg opplever ikkje at vi har noko problem med sjuke elevar på skulen, seier ho.

Halvert fråvær

Nedgangen ser ut til å vera en trend over heile landet. I Hordaland fylke gjekk fråværet i haustsemesteret ned frå gjennomsnittlig 9,08 timar til 6,39 timar per elev. Det er en nedgang i timefråværet på nesten 30 prosent. Fråværsdagane gjekk ned frå 4,48 dagar til 3,2 dagar, ein nedgang på 28,6 prosent.

Eg opplever ikkje at vi har noko problem med sjuke elevar på skulen

Rektor Hakestad har også utarbeidd ein annan rapport, der ho har tatt elevar som er under spesiell oppfølging eller som følgjer spesielle løp på skulen, ut av statistikken.

– Dei tala viser at nedgangen i fråværet blant resten av elevane, dei som følgjer ordinært løp, er på heile 50 prosent, seier ho.

Lærer meir

Rektor meiner stemninga har endra seg sidan regelen kom. I forkant var motstanden stor.

– Elevane er ikkje så kritiske som dei var. Eg har snakka med elevrådet og vist dei resultata, seier Hakestad.

Det er skulken som er borte

Ho meiner nedgang i fråvær fører til meir deltaking og engasjement i timane, sidan fleire elevar lærer meir.

– Og lærarane melder om større fagleg progresjon når fleire er til stades oftare. Elevane lærer meir, seier Hakestad.

Ho opplyser at det var svært få elevar som i haust gjekk over grensa på ti prosent per fag.

– Det vi ofte må minna om, er at elevane faktisk kan ha ti prosent udokumentert fråvær før det skjer noko. Dokumentert fråvær tel ikkje med her, understrekar ho. Elevane er også blitt flinkare til å søkja permisjon når dei treng det, og kommunikasjonen med skulen er blitt betre.

Glad for resultata

Gruppeleiar Karstein Sprenger for Høgre i Fjell kommunestyre er glad for resultata.

– Grensa er ikkje innført for å straffa elevane, men for at dei skal ha best mogleg føresetnader for framtida når dei går ut av skulen. Det er fantastisk at fleire elevar no møter opp for å følgja undervisninga, seier han. Også han har inntrykk av at elevane er blitt meir positive til regelen enn dei var.

– No får lærarane også meir tid til å hjelpa elevane som verkeleg treng det, meiner Karsten Sprenger.



