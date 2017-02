En mann er dømt til to år og åtte måneders fengsel for mishandling og vold. Retten mener det bevist at hans ektefelle i en årrekke levde i i et ekteskap preget av vold, trusler og ren trakassering.

