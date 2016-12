Mange utan straum

Det har vore mange straumbrot over heile Hordaland andre juledag. Litt før klokka 19 mista 431 husstandar og bedrifter i Liaskjæret-området straumen. Ifølgje BKK kunne klokka bli 22 før dei får lys og varme att. Men då klokka nærma seg elleve om kvelden var ein del framleis utan straum.

I Møvik-området vart det mørkt også innandørs i 19.30-tida. Her var det 707 BKK-kundar som vart råka. BKK melde først at dei kunne fiksa feilen innan klokka 22, men no ser det ut til at ein del folk rundt Møvik blir utan straum fram til seint tysdag føremiddag.

Klokka 19.50 var det straumbrot 22 ulike stader i Hordaland.

Klokka 20.45 har ein del av husa ved Møvik og Liaskjæret fått tilbake straumen. Men eit nytt straumbrot har kome til, 507 hus i Glesvær-området vart brått utan straum.

Klokka 21.25 har straumbrotet råka over 900 kundar i Sund, frå Hammersland i nord og sørvestover forbi Glesvær og heilt til Viksøy. Klokka 22.40 har BKK oppjustert talet til 1575.