Lastebil og bilar i ulukke

Folk på staden melde at eitt felt vart opna klokka 16.50. Då byrja trafikken sørover å røra på seg. Lastebilen var tatt opp på rett kjøl. Men dei to personbilane måtte og flyttast før vegen kunne opnast heilt.

Klokka 17.18 melde politiet at vegen var opna for fullt att. Like etter fekk ein buss motorstopp nokre hundre meter nord for ulukkesstaden.

- Heldigvis kom bussen seg i gang att relativt fort, seier operasjonsleiar Morten Kronen ved Vest politidistrikt.

Lastebil-uhellet førte til lange køar både sør og nord for ulukkesstaden, då vegen vart heilt stengt.

Det var 110-sentralen til brannvernet som melde om trafikkulukka onsdag klokka 14.27.

Ulukka skal ha skjedd rett nord for Tellnes, på fylkesveg 555. Ifølgje vitne på staden skal lastebilen hamna utfor vegen og velta. I samband med dette skal ein personbil ha krasja, og ein annan personbil hamna langt utfor vegen.

Klokka 14.35 kom brannmannskap til staden.

Folk på staden dirigerer trafikken. Ifølgje folk Vestnytt har snakka med, var det mogeleg å passera med personbil, men vanskeleg for store køyrety. Men klokka 14.46 melder politiet at vegen er stengt.

Det skal vera ein lastebil med sand som kvelva. Klokka 15.05 er det full stopp i trafikken. Lastebilsjåføren er frakta med helikopter til Haukeland universitetssjukehus, etter at brannmannskapa klarte å få han ut av førarhuset. Sjåføren var medviten etter ulukka.

Personane i bilane ikkje skal ha store skader. Klokka 15.17 melder 110-sentralen at bergingsbil er på veg.

Det er naturleg nok lange køar i området.

Snøfall onsdag ettermiddag har gjort det glatt enkelte stader, men det er uklart om dette var ein faktor i ulukka på Tellnes.

Klokka 15.45 er ein bergingsbil på plass, og prøver å snu lastebilen rundt slik at det kan bli mogeleg å passera. Lastebilen ligg delvis over autovernet og ut over ein skråning. Etter det Vestnytt får opplyst, står det kø heilt sør frå Sund senter, og nord frå Kolltveittunnelen.

Klokka 17.18 opna vegen att i begge retningar. Politiet har så langt ikkje full oversikt over korleis ulukka fann stad.

- Etter det me veit, har det ikkje vore fysisk kontakt mellom lastebilen og personbilane. Ein buss som kom like etter lastebilen, fekk sleng. Men bussjåføren klarte å retta bussen opp att utan at han kom borti noko, seier Morten Kronen ved politiet sin operasjonssentral.