Lærling kjøpte seg inn i lærebedriften

Kjetil Moe er ikke som lærlinger flest. Tilfeldighetene gjorde det slik at han har et ess i ermet når læretiden er over om en uke og 20-åringen skal ta fagprøven.

Jeg hadde en eiendomsfølelse til arbeidet da jeg var lærling hos Mento også, men følelsen er nok enda sterkere her

– Han blir med videre i bedriften, for å si det sånn, humrer Kim Langøy, faglig leder i industrimekanikerfaget i Strømme Service.

Den unge lærlingen fra Søre Bildøy er nemlig medeier i bedriften, som holder til i Bildøybakken med åtte ansatte.

Takker bestefaren

Moe startet som lærlng hos Mento. Da de la ned avdelingen, valgte noen av de ansatte å starte opp en ny bedrift innenfor det samme tjenesteområdet - produksjon av metallkonstruksjoner og deler. I de samme lokalene.

Les også Døråpner for lærlinger Espen Løland (19) hadde over fem i snitt og møtte stengte dører hos lærebedriftene. En praksisordning ble løsningen. Nå skal et nytt pilotprosjekt i regionen sikre læreplass til flere lærlinger.

– Jeg har en bestefar som er flink med penger. Han har spart penger i fond til alle barnebarna, og disse pengene gjorde at jeg kunne kjøpe meg inn i bedriften, røper Moe med takknemlighet.

20-åringen er klar over at han har fått en mulighet som er ytterst få lærlinger forunt. Grethe Bjorøy i Live2Learn flerfaglig fagopplæringskontor på Sotra, som formidlet læreplassen til Moe, har aldri hørt om tilsvarende.

Kjenner på eierskap

– Jeg hadde en eiendomsfølelse til arbeidet da jeg var lærling hos Mento også, men følelsen er nok enda sterkere her, sier Moe.

Medeier og daglig leder Ingvald Strømme i Strømme Service driver nå i de samme lokalene som faren drev Strømmegruppen før selskapet ble kjøpt opp av Mento i 2010.

– Kjetil er et unikum, sier han om den flinke lærlingen som tar ansvar for mer enn det som er forventet av ham.