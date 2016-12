La hengeren stå i dag

– Det blir nok en jul preget av mye vær og vind, sier meteorolog Arnstein Tjøstheim ved Vêrvarslinga på Vestlandet til Vestnytt.

Sterk sidevind fra sør, på tvers av broen, er den minst gunstige vindretningen for Sotrabrua

Uværet starter allerede tirsdag ettermiddag og vil kunne øke på utover i uken jo nærmere julen vi kommer. Tirsdag varsler meteorologen liten storm, med 22 sekundmeter på kysten.

Broen kan bli stengt

– Vinden kommer fra sørlig retning, altså rett på Sotrabroen. Jeg ser ikke bort fra at vindkastene her kan komme opp i 25 sekundmeter så det kan absolutt være lurt å tenke seg om før man begir seg ut på broen med tilhenger, sier meteorologen.

Tidligere eksempler viser at også campingvogner og takbokser bør stå.

– Sterk sidevind fra sør, på tvers av broen, er den minst gunstige vindretningen for Sotrabrua, sier trafikkoperatør Morten Hansen på Vegtrafikksentralen til Vestnytt.

Nye digitale skilter og bom, som kom på plass i september, skal sørge for automatisk stenging og åpning av broen basert på vindmålinger. Men det fungerer ikke slik det skal.

– Bilistene får informasjon på tavlene, men vi får ikke den informasjonen vi skal ha, sier Hansen.

Les også Takboks på Sotrabrua Ein takboks skal ha hamna i køyrebana på Sotrabrua.

Inntil dette er på plass er det politiet som vurderer om det er trygt å ferdes over broen. Dersom middelvinden ligger på 25 sekundmeter over en gitt periode, vurderes stenging, følge Hansen.

Hagl og torden i vente

Tirsdag blir det for det meste skyet, med litt regn av og til, men i små mengder. Onsdag går det over til bygevær og luften blir kjøligere, torsdag kan vi få haglbyger og tordenvær.

– Snøgrensen kan komme under 400 høydemeter på torsdag, sier Tjøstheim.

Onsdag og torsdag får vi sørvestlig vind omkring stiv kuling, med 15 sekundmeter vind.

Lille julaften spår han byger store deler av dagen og vinden dreier fra sørvestlig kuling første del av dagen til liten storm sent på kvelden.

Les også Vurderer vindskjerming på nye Sotrabrua Den nye brua kan få vindskjermar som gjer at ho kan haldast open for trafikk også i kraftig vind.

– Et nytt lavtrykk gir økende vind igjen fra sent på lille julaften, dette vil nok passere på morgen/formiddag på julaften og gå over til regnbyger igjen, sier han.

Vinden dreier fra sør/sørøst til sørvestlig liten til stiv kuling, ifølge meteorologen.

Ingen hvit jul

De som klamrer seg til håpet om hvit jul, vil bli skuffet.

– Det blir nok heller en grønn, eller brun, jul, fremfor hvit, sier han.

Stort bedre blir det trolig ikke første og andre juledag heller.

– Slik det ser ut nå kommer det en ny storm, og regn og regnbyger. Det blir mye urolig vær hele uken, sier han.

– Det er dessverre ikke uvanlig at det er uvær omkring jule- og nyttårshelgen, påpeker han.

Les også Fekk tilhengaren rett i fronten Anne Mjelstad og sonen køyrte over Sotrabrua laurdag ettermiddag då dei brått fekk ein tilhengar i fronten. – Eg trudde vår siste time var komen, seier ho ærleg.