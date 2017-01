Kvinne døde etter påkjørsel

Politiet fikk melding om ulykken klokken 17.55 fredag ettermiddag.

- Det har vært et sammenstøt mellom en fotgjenger og en personbil på Straume. Fotgjengeren ble kjørt til traumemottaket på Haukeland universitetssjukehus. Vi vet ikke noe mer om skadeomfanget enn at skadene må ha vært såpass alvorlige at de ikke kunne behandles på legevakten, sa operasjosnleder Arve Samsonsen til Vestnytt fredag kveld.

Lørdag formiddag melder Helse Bergen at den 67 år gamle kvinnen er død.

Føreren av bilen var en mann i 80-årene.

Kl. 1755: Straume trafikkulykke, sammenstøt mellom fotgjenger og personbil. Fotgjenger til traumemottak HUS, beslag av bilførers førerkort — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) January 27, 2017

- Jeg vet ikke akkurat hvor ulykken skjedde. Det er heller ikke loggført om kvinnen ble påkjørt mens hun krysset et fotgjengerfelt eller gikk langs veien. Bilførerens førerkort ble beslaglagt og politiet oppretter sak på hendelsen, sa Samsonsen.

Ulykken skal ha skjedd på en sidevei på Straume, i området ved Sartor storsenter.