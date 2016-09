Katt gøymde seg i politibilen

- Me fekk jo tydelegvis katten ut av tunnelen sjølv om me ikkje fann han, humrar politioverbetjent Per Algrøy.

Det var i Kolltveittunnelen på Sotra historia byrja. Søndag ettermiddag vart tunnelen stengt etter at bilistar hadde sett ein kattunge. Politiet rykka ut for å leita etter han.

- Betjentane leita intenst, men fann ikkje katten, fortel Algrøy.

Det hadde då danna seg lange køar på begge sider av tunnelen, og politiet måtte gje opp leitinga og opna tunnelen att.

Les også Kolltveittunnelen åpnet igjen Kolltveittunnelen var stengt i 20 minutter søndag ettermiddag på grunn av en kattunge i veibanen. Politiet lette etter katten, men den ble ikke funnet.

Gøymde seg i politibilen

Måndag ettermiddag, nesten eit døgn etter leiteaksjonen, merka ein betjent ei rar lukt i bilen. Panseret vart opna, og på toppdekselet sat ein liten kattunge.

- Han må ha klatra inn i motorrommet medan me leita i tunnelen, seier Per Algrøy.

Diverre vart katten redd og hoppa lenger inn i motorrommet. Det gøymde han seg bak nokre deksel. I fleire timar prøvde politiet å lokka katten ut, mellom anna ved å setja ut kattemat.

Klorte og beit

- Me frykta at me måtte til å demontera delar av motoren. Men så klarte me endeleg å koma til å lirka ut katten, seier Algrøy.

- To betjentar måtte på legevakten

Katten virka uskadd, men var vettskremt. Og ein katt som er skremt, bit og klorar. Også om det er politifolk det er tale om.

- To av dei måtte på legevakten for å få stivkrampesprøyte, seier overbetjenten.

Vart med heim

Politibilen hadde vore ute på oppdrag medan katten sat under panseret, og kjæledyret fekk såleis med seg nokre mil med patruljekøyring. Men så kom han altså i trygge politihender.

Les også Vil påby ID-merking og sterilisering av katt Brith Ediassen er lei av å sjå at problemet med heimlause kattar og dumping av dyr i ferien berre vert større. No ber ho politikarane om å gripa inn.

- Me har ein dyrekjær betjent som tok katten med heim, fortel Per Algrøy.

Den dyrekjære betjenten er Live Tørnblom.

- Katten har kome til hektene, er i fin form og et godt, melder ho.

Katten er framleis i varetekt heime hjå Tørnblom. Han er truleg 8-10 veker gamal og for det meste svart i pelsen. Om nokon dreg kjensel på katten kan dei kontakta lensmannskontoret på Sotra eller Askøy.