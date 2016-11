Jobbsyklistar stengd ute frå pendlarparkering

Statoil-kollegene Jon Inge Matre og Inge Helge Knutsen er to av fleire som bur på Sotra og nyttar innfartsparkeringa på Storavatnet som mellomstasjon på veg til jobb på Sandsli.

– Fylkeskommunen har allereie fjerna høvet for pendlarar frå bygdene på Sotra til å parkera på Straume og sykla vidare til byn. Frå 1. november av tok dei også bort det alternativet me hadde her på Storavatnet, seier Jon Inge Matre.

Les også Erstattet korrekte skilt med feilinformasjon Skyss satte nylig opp nye skilt på bussterminalen på Straume: Etter klokken 18 behøver man ikke lenger periodekort for å benytte pendlerparkeringen. Problemet er bare at informasjonen er feil.

Godvik-Sandsli er ein grei sykkelavstand på vel 12 kilometer. Frå terminalen på Straume er det 20 kilometer og ein må kryssa Sotrabrua, noko som kan vera ei utfordring med sterk vind og mykje trafikk. Difor har det å ta bilen til Godvik og sykla til dømes til Sandsli vore eit godt alternativ for mange.

Vanskelegare

– Då Statoil samla meir verksemd på Sandsli var kommunen klare på at det ikkje kunne vera parkeringsplass til alle tilsette. Difor vert me oppmoda til å reisa kollektivt, gå eller sykla til jobb, men fylket gjer det ikkje akkurat enkelt med oblatkrav også her på Storavatnet, seier Inge Helge Knutsen.

Dei to sykkelpendlarane undrar seg over kva fylkespolitikarane, som styrer Skyss, eigentleg vil med oppmodingane til mindre bruk av privatbil. Dei meiner det er sneversynt å satsa einsidig på innfartsparkering for bussreisande.

Det må jo vera like positivt at folk parkerer bilen for å sykla som for å ta buss

– Viss poenget er at færre skal bruka eigen bil heile vegen til jobb, må det jo vera like positivt om folk set frå seg bilen for å sykla eller sitja på med kollegaer, som at dei tek ein buss vidare, meiner Jon Inge Matre.

Det er eit syn Beate Husa (KrF) deler. Sundsokningen leiar utvalet for kultur, idrett og regional utvikling i fylkestinget, men kjenner godt pendlarproblematikken mellom Sotra og Bergen.

– For meg er oblatkravet ved innfartsparkeringa på Storavatnet ny informasjon. Eg veit ikkje i kva grad samferdselsutvalet har drøfta denne verknaden. Eg kan ikkje tenkja meg at det råkar så veldig mange sykkelpendlarar, men vil ta saka opp med Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i utvalet, seier Beate Husa.

Bygdene

Jon Inge Matre sit i kommunestyret i Fjell for Høgre, der varaordførar Tom Georg Indrevik (H) har teke saka opp.

– Når det no er innført oblatordning ved alle innfartsparkeringar går det ut over dei som så langt har lasta sykkelen på bilen, køyrt over Sotrabrua og sykla vidare frå Storavatnet. Spørsmålet er kva fylkeskommunen vil gjera gjennom transportselskapet Skyss, for å sikra sykkelpendlarar eit tilbod framover, seier Indrevik.

Les også Krev stans i bøtlegginga ved Straume terminal - Det er heilt meiningslaust at folk skal få bøter for å bruka innfartsparkeringa slik me ønskjer at dei skal, seier Tom Georg Indrevik (H).

Han ønskjer ei orientering frå Skyss til politikarane i Fjell, men enn så lenge står sykkelpendlarar som Matre og Knutsen utan det parkeringstilbodet dei så langt har hatt.

– Det er særleg folk som bur i bygdene på Sotra, i Øygarden eller på Askøy som treng tilbod om parkering på vestre innfartsåre. Det må ein få til meir av, i staden for å gjera dei innfartsparkeringane ein har mindre fleksible, meiner Matre.