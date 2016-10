Ikkje lenger kritisk for 17-åring

Det er Helse Bergen som melder dette klokka 10.40 torsdag føremiddag.

Seks personar vart utsett for svoveldioksidgass på Stureterminalen onsdag ettermiddag. Ein 17-åring vart kritisk skada, men no har Helse Bergen oppjustert helsetilstanden til «alvorleg skada». Dette tilseier at han ikkje lenger er i livsfare.

Ein 50-åring som i går var alvorleg skada, blir no oppgitt å vera lettare skada.

Dei fire andre vart lettare skada i ulukka, og Helse Bergen oppgir ikkje noko endring i helsetilstanden deira.

Dei seks vart skada i ein gasslekkasje i samband med arbeid på ein tank på Stureterminalen nord i Øygarden.