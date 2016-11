I dag får du oss gratis på nett!

Ein sjeldan gong er det beste i livet gratis: I dag vil alle sakene me legg ut på vestnytt.no vera opne - også for deg som ikkje er abonnent.

Handelsstanden kallar dagen i dag for Black Friday og tilbyr varer til sterkt rabatterte prisar.

Me synest dette er eit noko puslete initiativ. Skal det vera superfredag, så skal det vera superfredag. Difor vil ingen av sakene me legg ut i dag vera merka med pluss og reserverte for betalande abonnentar.

Og i ei tid når det er in å vera grøn, berekraftig og framtidsretta, kan me i tillegg reklamera med følgjande: Me treng ikkje hogga eit einaste tre for å skriva saker til nettsidene våre.

Og så er me sjølvsagt så frimodige at me trur enkelte kanskje vil forstå kva dei faktisk går glipp av når dei vel å ikkje vera abonnent. Kvar einaste dag legg me ut abonnentsaker som mange likar og deler i sosiale media. Det er ein grunn til dette: Sakene kan vera prinsipielt viktige, artige, opplysande, glade, triste, spennande eller irriterande.

Vil du bli informert, engasjert og trekkja på smilebandet også når superfredagen er over, kan det vera lurt å bli abonnement på Vestnytt om du ikkje allereie er det. I morgon er nemleg alt tilbake til det normale: God journalistikk tilgjengeleg for ein rimeleg penge.