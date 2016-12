Hold deg inne etter 12 i morgen

Etter klokken 12 mandag bryter ekstremværet løs, med vindkast opp i 45 meter per sekund og bølgetopper på 25 meter.

Det kan være særdeles farlig å oppsøke utsatte områder for å se på været

– De som ligger utsatt til vil kjenne det godt, sier meteorolog Gitte Flesland i Vêrvarslinga på Vestlandet til Vestnytt.

Vi får vestlig full og periodevis sterk storm i middelvind, med vindkast opp i hele 35 - 45 meter per sekund innover land fra vest.

Broen ikke utsatt

Denne gangen går det imidlertid ikke like sterkt ut over Sotrabrua.

– Sotrabrua er mest utsatt for sønnavind, slik sett er ikke dette varselet det verste for broen. Men om været blir så ille at trafikken på broen likevel kan bli rammet, våger jeg ikke å si, sier Flesland.

Det er også sendt ut varsel om svært høye bølger, med et snitt på 13 - 15 meter og bølgetopper opp mot 25 meter, opplyser Flesland.

– Dette er ikke noe å se på, det kan være særdeles farlig å oppsøke utsatte områder for å se på været. Mitt råd er å holde seg innendørs, understreker hun.

– Svært farlig

Sent ettermiddag kveld vil vinden dreie over på nordvestlig retning og avta natt til tirsdag.

– Både onsdag og torsdag ser grei ut, med forholdsvis lite vind og lite nedbør. Været vil nok oppleves som ganske fint i forhold til det vi har hatt i det siste, når bare de hissige lavtrykkene har passert, legger hun til.