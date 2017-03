Prosjektet for å rusta opp Hellesøy hamn vert «teke ned» med nokre millionar kroner. Men viktige grep for å gjera hamna betre for fastbuande og turistar kjem på plass.

