Har fikset hull i taket

Ifølge direktøren i Brun og Blid-kjeden kunne episoden i april vært unngått.

– Dette er en uønsket hendelse som ikke skulle skjedd. Det var ikke gjort vedlikehold av lokalene på en god stund. Det viste seg å være hull i gitteret i taket, noe som selvsagt ikke er godt nok med tanke på sikkerheten, sier Thorbjørn Frantzen.

Han forteller at solsenterkjeden gjorde umiddelbare grep da de fikk melding om snikfilmingen.

– Vi gjør alt vi kan for å unngå at kundene våre skal oppleve ubehageligheter som dette, men vi kan ikke ta ansvar for alt folk kan finne på å gjøre. Noen dager etter episoden satte vi inn et sterkere gitter, og nå skal det være trygt, forsikrer Frantzen.

– Har dere hatt lignende episoder i solsenteret på Straume tidligere?

– Jeg kjenner ikke til at det har skjedd noe lignende her ute, men det har vært ulike tilfeller av snikfilming andre steder i landet. Vi hadde blant annet en episode i Brun og Blid-senteret i Laguneparken der en mann gjemte seg oppe i taket, forteller Frantzen.