Har du sett Rampus?

Rampus er 15 år gamal, kastrert hankatt. Han flytta i sommar frå Brattholmen til Instamyra på Straume, og har sidan slutten av juli vore ute og lufta seg litt kvar dag. Men han kjem alltid fort heim att.



Tysdag vart han truleg skremt av ein hund då han sat på trappa og lufta seg. Han sprang avgarde, og no er eigaren fortvila over at ho ikkje veit kor han er eller om han er i live.

Han hadde eit raudt halsband på seg då han forsvann.

Ta gjerne kontakt med eigar om du veit noko. Telefon 990 16 490