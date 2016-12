Det ble satt i gang en stor leteaksjon ved Tjeldstø i Øygarden i natt etter at politiet fikk melding fra en person som hadde hørt flere skrik.

Ingen funn

I 06.30-tiden lørdag morgen ble leteaksjonen avsluttet.

– Det er gjort omfattende søk både på land, i strandsonen, i sjøen og på holmer og øyer i området. Det er ikke gjort noen funn som indikerer at noen har forulykket. Det er heller ingen personer som er meldt savnet, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til Vestnytt klokken 08.20.

Politiet fikk meldingen om rop eller skrik klokken 00.13 natt til lørdag.

– Innringeren bor på Tjeldstø og forklarte at ropene kom fra nordøst. Han klarte ikke å identifisere om lydene kom fra mennesker eller dyr. Det skal ha vært flere skrik med 15-20 sekunders mellomrom, opplyser operasjonsleder Rebnord.

Omfattende søk

Det ble satt i gang en storstilt leteaksjon. Ifølge Rebnord deltok 24 personer fra Røde Kors, én person fra Norsk Folkehjelp, to ekvipasjer fra Norske Redningshunder, båter fra Røde Kors, et Sea King-helikopter fra Hovedredningssentralen, brannbåten «Sjøbrand», samt politi og brannvesen.

– Det ble søkt i området fra Stureterminalen til Straumesundet bru, sier Rebnord.

Leteaksjonen ble avsluttet i 06.30-tiden lørdag morgen.

– Så fremt det ikke skulle komme inn nye opplysninger, så blir det ikke iverksatt noe nytt søk, sier Rebnord.

Han påpeker at personen som meldte fra om skrikene gjorde det rette.

– Det er viktig at folk melder fra om slikt. Det er bedre å sette i gang en leteaksjon for mye, enn en for lite, sier Rebnord.