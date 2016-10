Guten (4) er utanfor livsfare

– Guten er vaken og er overført til barneklinikken på Haukeland, opplyser advokat Anette Vangsnes Askevold ved advokatfirmaet Alvheim & Hansen. Politiet har kopla inn bistandsadvokat til familien etter ulukka.

Fireåringen vart sendt til Haukeland universitetssjukehus måndag føremiddag etter at han hadde fått eit bord over seg i barnehagen på Fjell gard.

Les også Gutt (4) kritisk skadet i barnehagen Ulykken skjedde i Gardstunet barnehage på Fjell gard.

– Fram til i dag har han vore på intensivavdelinga. Han vart vekt frå koma på søndag, opplyser Askevold.

Ho kan ikkje gå ut med detaljar om helsetilstanden til guten. Etter det Vestnytt kjenner til, skal det ikkje vera snakk om hovudskader.

– Konkluderer ein no med at det kjem til å gå bra med guten?

– Det er vanskeleg å sjå no at det ikkje skal gå bra. Det går definitivt rett veg no som han har vore ute av koma sidan søndag, seier advokaten.

Foreldra til guten ønskjer ikkje å snakka med pressa førebels.

– Dei treng ro og fred ei stund, seier Askevold. Familien er sjølvsagt svært letta over at guten er vaken.

Det går ikkje automatikk i at ein familie får bistandsadvokat etter ei slik ulukke, og det er heller ikkje avklart om det blir noko rettsleg etterspel. Det er retten som formelt oppnemner bistandsadvokat, spørsmålet er inne til vurdering hos retten no.

Politiet oppretta sak etter ulukka. Også Arbeidstilsynet vart rutinemessig kopla inn.

– Det står framleis ein del arbeid att i etterforskinga, blant anna nokre avhøyr, seier politioverbetjent Per Algrøy.