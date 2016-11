Gro ble påkjørt i fotgjengerfeltet

I 19-tiden mandag kveld ble Gro Lygre Petersen (42) påkjørt i gangfeltet mellom Temahuset og bussterminalen ved Sartor Storsenter.

Fikk god hjelp

– Jeg hadde vært på jobb og var på vei hjem. Jeg skulle innom Rema 1000 for å handle. Jeg mener at jeg så noen lysglimt fra billykter i sidesynet. Så smalt det og alt ble svart, sier Petersen.

Petersen husker ikke noe fra selve påkjørselen. Da hun kom til seg selv lå hun på bakken med store smerter.

Jeg ante ingenting om hvor alvorlig det kunne være

– Jeg var livredd og fryktet det verste. Jeg hadde sterke smerter i rygg og nakke og skjønte at jeg var skadet. Jeg ante ingenting om hvor alvorlig det kunne være. Jeg tenkte på mine nærmeste, men måtte bare forsøke å skyve vekk de tankene, sier 42-åringen fra Foldnes.

Hun husker at det stod flere mennesker rundt henne.

– Jeg tror én av dem var sykepleier. Det var flere der som tok godt vare på meg. Jeg fikk en jakke over meg. Det var to kvinner som gjorde en fantastisk innsats for å berolige meg, sier Petersen.

Ambulansen kom raskt til ulykkesstedet og Petersen ble kjørt til akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus.

Hell i uhell

Gro Lygre Petersen er usikker på tidsaspektet, men antar at det tok rundt halvannen time fra ulykken skjedde til hun fikk den gledelige beskjeden om at det etter forholdene hadde gått bra med henne.

– Jeg er utrolig takknemlig for at jeg slapp fra ulykken uten varige mén. Det ble konstatert et mindre brudd i ryggen og en del kutt i ansiktet, sier Petersen.

Hun tilbrakte natten på sykehuset og ble utskrevet på tirsdag.

Kirurgen som sydde sårene i ansiktet mitt lurte på om jeg hadde vært på en real halloween-fest

Petersen ønsker å rette en stor takk til sykehuspersonellet som var på jobb på mandagskvelden.

– Jeg ble så imponert over dyktigheten, effektiviteten og den omsorgen de viste.

Fra alvor til spøk

Etter at det ble konstatert at det ikke var snakk om alvorlige skader, var det til og med rom for litt galgenhumor.

– Kirurgen som sydde sårene i ansiktet mitt lurte på om jeg hadde vært på en real halloween-fest. Jeg sa at jeg blåser i hvordan jeg ser ut i fjeset, så lenge kroppen fungerer som den skal, forteller Petersen.

Håper det går bra med sjåføren

Ifølge politiet var det en 68 år gammel kvinne som var fører av bilen som forårsaket ulykken.

– Bærer du nag til sjåføren som kjørte på deg?

– Nei, jeg er kun lettet over at jeg har helsen i behold. Jeg håper at det går bra med sjåføren også, sier Petersen.

Hun ikke brukt tid på å tenke på at ting kunne vært annerledes hvis hun hadde valgt å vente på en buss, i stedet for å gå hjem mot Foldnes. Det er likevel én ting hun angrer på:

– Det er at jeg ikke brukte refleks den kvelden. Jeg vet ikke om det hadde forhindret ulykken. Det er uansett viktig å gjøre det man kan for å bli sett i mørket. Jeg kommer definitivt til å bli flinkere til å bruke refleks i fremtiden, sier Petersen.