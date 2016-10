Florø ble for sterke for Nest-Sotra, som må se langt etter Obos-liga neste sesong. Dermed venter nok en sesong i 2. divisjon for trener Ruben Hetlevik og hans spillere.

Bli abonnent og les videre Allerede abonnent? Logg inn. Vestnytt i éin månad for 1 krone. Uavgrensa tilgang til alt innhald. Utan bindingstid. PRØV NO Deretter kr 89,-/mnd. Utan bindingstid. « Tilbake til framsida