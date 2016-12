Gigantekornet har fått navn

Det store ekornet som står utenfor Sartor Storsenter på Straume har fått navnet Gudlo.

Vanskelig valg

– Dette er et gammelt og godt strileuttrykk som beskriver noe man er veldig glad. Man kan for eksempel si «gudlo mitt» når man omtaler barna sine, forklarer administrerende direktør Ernst Einarsen i Sartor Holding AS.

Ernst Einarsen satt selv i juryen for navnekonkurransen og var den som fikk æren av å avsløre det nye navnet under nissefesten på Straume søndag ettermiddag.

Les også Rekordmange på nissefest – Det er koselig å være på nissefest. Dette gir julestemning, mener Kaia og Amalie (begge 11).

Det spraylakkerte gigantekornet med nesten 9000 led-lys skal passe på den fem meter høye Konglo i kobber, som står rett ved siden av.

– Gudlo er et navn som gir positive assosiasjoner. Samtidig er det kjekt at Gudlo og Konglo klinger bra sammen, mener Einarsen.

Juryen har hatt sine diskusjoner, men var samstemte om vinnernavnet.

– Det ble mer og mer å tenke på etter hvert som navneforslagene strømmet inn. Det har vært et fantastisk engasjement rundt dette navnet, sier Einarsen.

450 navneforslag

Kjøpesenteret på Straume ba innbyggerne i regionen om hjelp til å gi ekornet et navn og utlyste en navnekonkurranse. Responsen var overveldende. Det kom inn over 450 navneforslag totalt.

Mange av forslagene spilte på nøtter og ekorn

Flere av navnene gikk imidlertid igjen. Vestnytt gjorde en fintelling og fant i underkant av 300 ulike navneforslag.

– Mange av forslagene spilte på nøtter og ekorn, og mange har latt seg inspirere av Sotra og Sartor. I tillegg var det en del dialektnavn og kjente navn fra TV-serier. Juryen la vekt på at navnet må passe til navnet på Konglo, sa senterdirektør Thomas Skålnes i Sartor Storsenter før helgen.

Les også Møt konglen av Sartor Ernst Einarsen i Sartor Holding har kjøpt ei koparkongle til to og ein halv millionar kroner.

Juryen plukket ut seks finalister. Strålo, Gudlo, Sotrus, Sartobella, Gullet og Nøtteliten var de seks forslagene som kom seg gjennom nåløyet.

Populært med juledekor

Gudlo er hele fem meter lang og nesten like høy. Den tredimensjonale figuren av ekornet veier 215 kilo og er om lag tre meter bred. Det er MK Illumination som har laget det store dyret. De har blant annet også smykket ut Torgallmenningen i Bergen.

Les også Gigantekorn passer på Konglo – Vi falt for dette ekornet med én gang vi så det, sier direktør Thomas Skålnes på Sartor Storsenter, som ber om hjelp til å finne et navn til dyret.

– Kjøpesentrene etterspør i økende grad mer spektakulære innslag i juledekoren, til alt fra en tusenlapp og opp til en halv million kroner. Ekornet ligger prismessig et sted midt imellom, avslørte eier og daglig leder Øyvind Sætre i MK Illumination til Vestnytt for noen uker siden.