Fremdeles kritisk for fireåringen

Det er Helse Bergen som melder dette.

Den fire år gamle gutten fikk et bord over seg inne på Gardstunet Barnehage AS. Ulykken skjedde mandag formiddag. Gutten var bevisstløs og ble fraktet til Haukeland universitetssykehus.

I går formiddag ble helsetilstanden betegnet som kritisk, og tirsdag formiddag melder Helse Bergen at tilstanden fortsatt er kritisk.

Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser.